FBÜ öğrencileri Gül Ecza Deposu’nu ziyaret etti
Fenerbahçe Üniversitesi (FBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczacılık Programı Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencileri Gül Ecza Deposu’nu ziyaret etti.
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3 Ocak'ta gerçekleştirlen ziyarette FBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Şener, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Murat Zor, Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Elemanları Aygül Köseoğlu ve Sümeyye Yılmaz Karaoğlan da hazır bulundular.
Gül Ecza Deposu yetkililerinden öğrenciler depo işlemleri hakkında bilgi aldılar.