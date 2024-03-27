Ford Otosan Kocaeli'de ilkokul inşa edecek

Deprem riski nedeniyle yıkılan 15 derslikli ilkokulun yerine yapılacak okul için Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, geleceğin teminatı çocuklar için önemli bir adım attıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Yavuz, çocukları daha donanımlı hale getirmek için Vehbi Koç Vakfı ve Ford Otosan'la yeni bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, eğitim kurumlarını depreme ve afete dirençli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini, bu anlamda sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapmayı önemsediklerini vurguladı.

Bugün ikinci kez 35 derslikli bir okulun inşası için protokol imzalayacaklarına değinen Yavuz, "Önümüzdeki günlerde yeni protokollerle karşınızda olmayı arzu ediyoruz. 15 derslikli okulumuz 35 derslikli hale gelecek. 1989 ve 1994 yıllarında yapılmış 2 blok binamız var. Bunların yerine 35 derslikli okulu özel projeyle Ford Otosan ve Vehbi Koç Vakfımız kısa sürede bitirerek bize teslim edecek. Kendilerini kutluyorum, gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Okulumuz, geleceğimizi inşa eden çocuklarımızın hayallerini taşıyacak"

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt da toplumun geleceğine yatırım yapacakları için gururlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Kocaeli'nin, kendileri için hem ilklere imza attıkları hem dünyaya açılarak küresel çapta değer oluşturdukları bir üretim üssü olduğunu vurgulayan Özyurt, Gölcük'ün, 2001'den bu yana üretimlerinin kalbi olduğunu anlattı.

Özyurt, Kocaeli'nin katma değerle büyümesini istedikleri bir kent olduğuna dikkati çekerek, "Ford Otosan, toplumsal kalkınmaya geniş çapta katkı sağlamayı amaçlayan büyük bir aile. Bulunduğumuz bölgenin ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşarak Kocaeli'nin güçlü ve birlikte hareket eden toplum yapısına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için sadece iş yapmak yeterli değil, topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek de önceliğimiz." şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk yaklaşımları doğrultusunda bugüne kadar Kocaeli'de önemli adımlar attıklarını, bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için yatırımlara devam ettiklerini aktaran Özyurt, birçok farklı sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yaparak çeşitli projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Özyurt, mesleki eğitimi desteklemek ve nitelikli iş gücü yetişmek amacıyla kentteki meslek liselerinde önemli faaliyetlerde bulunduklarına değinerek, öğrencilere staj ve iş imkanı yarattıklarını bildirdi.

Şimdi de "Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında gerçekleştirecekleri bu yatırımla çocuklara modern eğitim ortamı sunmak için çalışacaklarını ifade eden Özyurt, açılacak okulun, geleceği inşa eden çocukların umutlarını ve hayallerini taşıyacak merkez olacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Özyurt ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu protokolü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 6 bin 750 metrekare olan 35 derslikli okul, bodrum, zemin ve artı 3 kat olarak inşa edilecek.