Geçmişten aldığı güçle, birikim ve tecrübenin üzerinde yükseliyor
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), kalite güvencesini de ön planda tutarak eğitim-öğretim hizmeti sunuyor. Bu kapsamda ESTÜ’nün Mühendislik, Fen, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım ve Spor Bilimleri olmak üzere beş fakültesi mevcut.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan
Ayrıca Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ve Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü üç enstitü ESTÜ bünyesinde faaliyet gösteriyor.
Nitelikli işgücü kaynağı ESTÜ'de
Uluslararası havaalanına sahip dünyada tek üniversite olan ESTÜ’de Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde var olan Pilotaj, Hava Trafik Kontrolü, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacılık Elektrik ve Elektroniği ile Havacılık Yönetimi ve yeni açılan Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans programlarında sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştiriliyor.
Mühendislik Fakültesi’nde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği ile yeni açılan Uçak Mühendisliği lisans programlarında hem araştırma faaliyetleri yoğun olarak sürdürülüyor hem de sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi için kaliteli bir eğitim süreci yürütülüyor.
Fen Fakültesi’nde ise Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik lisans programları yanında yeni açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Bilgi Güvenliği Teknolojisi programlarında temel bilimlerin gereksinimi olan kaliteli eğitim öğrencilere sunuluyor. Bunun yanında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de Mimarlık, İç Mimarlık, Endüstriyel Tasarım ile Tekstil ve Moda Tasarımı bölümlerindeki zengin altyapısı ve akademik kadrosuyla eğitim-öğretim hizmeti veriyor.
Spor Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümleri ise Merkez Kampüste yer almakta ve öğrencilerin de yararlanabildiği ülkemizde çok fazla örneği bulunmayan tesisleri ve laboratuarlarıyla öne çıkıyor. Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda yer alan İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü programı gibi önlisans programları sektörün de ihtiyacına hızlıca cevap verebilen programlar olarak öne çıkıyor.
2024 yılında iki lisans ile üç önlisans programı açıldı
ESTÜ’de Nisan 2024’te “Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu” kuruldu ve “Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi” açılmasında da son aşamaya gelindi. YÖK tarafından yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirme amacıyla başlatılan çalışma kapsamında; 2024 yılında ESTÜ’de iki lisans ile üç önlisans programı açıldı. Yeni açılan ve yakın gelecekte öğrencilerimizi sektörün zirvesine taşıyacağı, bilgi ve becerilerle donatacağı Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) ile Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) lisans; Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü ile Robotik ve Yapay Zekâ önlisans programları bu yıl ilk öğrencilerini alacak.
Bunun yanında yine bu yıl açılan ve oldukça önemli olan Uçak Mühendisliği (İngilizce) ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) bölümleri de yeni öğrencilerini bekliyor. ESTÜ’nün ayrıca tüm mühendislik programlarında ve Fen Fakültesi’nin dört programında zorunlu, diğer programlarda da isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi bulunuyor.
30’un üzerinde öğrenci kulübü bulunuyor
ESTÜ’de öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimleri ile mesleki yeterliliklerinin yanı sıra takım çalışması, iletişim ve liderlik gibi 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca sosyal ilişkiler, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık ve kendi kararlarını alabilme gibi konularda kendilerini geliştirebilecekleri fırsat ve ortamları sunabilmek amacıyla Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 30’un üzerinde öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor. Bunların yanında her akademik yılda öğrenciler için oryantasyon günleri ve bahar şenlikleri gibi önemli etkinlikler güçlü bir şekilde gerçekleştiriliyor.