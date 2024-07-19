Geçmişten aldığı güçle, birikim ve tecrübenin üzerinde yükseliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan

Ayrıca Bilişim Tek­nolojileri Meslek Yüksekokulu, Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Ulaştırma Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç meslek yükseko­kulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü ve Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü üç enstitü ESTÜ bünyesinde faa­liyet gösteriyor.

Nitelikli işgücü kaynağı ESTÜ'de

Uluslararası havaalanına sahip dünyada tek üniversite olan ES­TÜ’de Havacılık ve Uzay Bilim­leri Fakültesi’nde var olan Pilo­taj, Hava Trafik Kontrolü, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, Havacı­lık Elektrik ve Elektroniği ile Ha­vacılık Yönetimi ve yeni açılan Havacılık ve Uzay Mühendisli­ği lisans programlarında sektö­rün ihtiyaç duyduğu insan kay­nağı yetiştiriliyor.

Mühendislik Fakültesi’nde yer alan Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektro­nik Mühendisliği, Endüstri Mü­hendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya Mühendis­liği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Çevre Mühen­disliği ile yeni açılan Uçak Mü­hendisliği lisans programlarında hem araştırma faaliyetleri yoğun olarak sürdürülüyor hem de sek­törün ihtiyaç duyduğu insan gü­cünün yetiştirilmesi için kalite­li bir eğitim süreci yürütülüyor.

Fen Fakültesi’nde ise Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Mate­matik lisans programları yanın­da yeni açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Bilgi Güvenli­ği Teknolojisi programlarında te­mel bilimlerin gereksinimi olan kaliteli eğitim öğrencilere sunu­luyor. Bunun yanında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi de Mimar­lık, İç Mimarlık, Endüstriyel Ta­sarım ile Tekstil ve Moda Tasa­rımı bölümlerindeki zengin alt­yapısı ve akademik kadrosuyla eğitim-öğretim hizmeti veriyor.

Spor Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümleri ise Merkez Kampüste yer almakta ve öğrencilerin de ya­rarlanabildiği ülkemizde çok faz­la örneği bulunmayan tesisleri ve laboratuarlarıyla öne çıkıyor. Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda yer alan İnsansız Hava Aracı Tek­nolojisi ve Operatörlüğü progra­mı gibi önlisans programları sek­törün de ihtiyacına hızlıca cevap verebilen programlar olarak öne çıkıyor.

2024 yılında iki lisans ile üç önlisans programı açıldı

ESTÜ’de Nisan 2024’te “Bili­şim Teknolojileri Meslek Yükse­kokulu” kuruldu ve “Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi” açıl­masında da son aşamaya gelindi. YÖK tarafından yapay zekâ, di­jitalleşme ve büyük veri alanla­rında ülkemizin ihtiyaç duydu­ğu insan kaynağını yetiştirme amacıyla başlatılan çalışma kap­samında; 2024 yılında ESTÜ’de iki lisans ile üç önlisans progra­mı açıldı. Yeni açılan ve yakın ge­lecekte öğrencilerimizi sektörün zirvesine taşıyacağı, bilgi ve be­cerilerle donatacağı Bilişim Sis­temleri ve Teknolojileri (İngiliz­ce) ile Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) lisans; Oyun Geliştir­me ve Programlama, Bulut Bili­şim Operatörlüğü ile Robotik ve Yapay Zekâ önlisans programla­rı bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

Bunun yanında yine bu yıl açılan ve oldukça önemli olan Uçak Mü­hendisliği (İngilizce) ve Havacı­lık ve Uzay Mühendisliği (İngi­lizce) bölümleri de yeni öğrenci­lerini bekliyor. ESTÜ’nün ayrıca tüm mühendislik programların­da ve Fen Fakültesi’nin dört prog­ramında zorunlu, diğer program­larda da isteğe bağlı İngilizce ha­zırlık eğitimi bulunuyor.

30’un üzerinde öğrenci kulübü bulunuyor

ESTÜ’de öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimleri ile mesleki yeterliliklerinin yanı sıra takım çalışması, iletişim ve liderlik gibi 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirebilmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca sosyal ilişkiler, sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık ve kendi kararlarını alabilme gibi konularda kendilerini geliştirebilecekleri fırsat ve ortamları sunabilmek amacıyla Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen 30’un üzerinde öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor. Bunların yanında her akademik yılda öğrenciler için oryantasyon günleri ve bahar şenlikleri gibi önemli etkinlikler güçlü bir şekilde gerçekleştiriliyor.