Geleceğin İK’cıları Uludağ Üniversitesi’nden

22 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi işbirliğinde, insan kaynakları istihdamına katkı sağlamak ve öğrencilerin mesleki açıdan gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen “Geleceğin İK’cıları - İnsan Kaynakları Programı” sertifika töreni ile son buldu.

Programda Mühendislik, İİBF, İnegöl İşletme Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Psikoloji, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde 3. ve 4. sınıf düzeyinde eğitim gören 100 öğrenci eğitim gördü. İnsan Kaynaklarının değişik alanlarını kapsayan 8 konu ve bir teknik geziden oluşan programda eğitimleri özel sektörde, insan kaynakları alanında çalışan üst düzey yöneticiler verdi. Sertifika törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ve eğitim alan öğrenciler katıldı.

Türkiye’de en sıkıntı çekilen unsurun insan kaynakları olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, kişilerin yetkin olmadığı alanlarda görev istemesinden dolayı çeşitli sıkıntıların yaşandığını belirtti. PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gül ise programın İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen öğrencilere önemli bir temel sunduğunu vurguladı. İnsan Kaynakları alanında aynı dili konuşabilmenin önemine değinen Gül, yeni mezunlara başarı için yabancı dil öğrenmenin, alanla ilgili konularda kendini geliştirmenin, gelişim sürecinde sabırlı olmanın önemine vurgu yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile insan kaynakları ve iş hayatı ile ilgili işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Gül, staj imkanı sağlama ve part-time iş olanakları konusunda programdaki öğrencilere öncelik vereceklerini de belirtti.