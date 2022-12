Gençler dünyanın geleceği için bir araya geldi

Takip Et

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP), Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) ve Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), gönüllü çalışmalarını ve faydalarını dünyaya duyurmak, gönüllü programlara katılımı artırmak amacıyla kutlanan 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’ne özel “İklim ve Gençlik” temasıyla bir etkinlik düzenledi. 5 Aralık, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 1985 yılından beri gönüllülük farkındalığını artırmak amacıyla “Dünya Gönüllüler Günü” olarak kutlanıyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin iklim krizini çarpıcı veriler ile anlatarak atmosferdeki karbondioksit oranı, dünyadaki ısınma, emisyonlar gibi konularda aşılan rakamlara dikkat çekti: “Bu sene yaşadığımız iklim felaketleri tarihte görülmemiş büyüklükteydi. Pakistan’da 33 milyon kişinin evi sular altına kaldı. Doğu Afrika’da kuraklık felaketiyle 150 milyon kişi açlık tehlikesi yaşadı. Avrupa birçok kişinin ölümüne neden olan sıcaklık dalgasıyla karşılaştı. Dünyadaki karbon emisyonlarının %49’undan dünyanın en zengin %10’u sorumlu. Hatta dünyanın %1 en zengininin bütün emisyonların %17 sinden, en alttaki %50’nin ise sadece %12 sinden sorumlu olduğu görülüyor. Bu oranlar bu krizin sadece bir çevre krizi olmadığını bir sosyal eşitsizlik krizi olduğunu gösteriyor”. İklim krizi konusunda iyi haberlerin de olduğunu belirten Ümit Şahin fosil yakıtlardan çıkışın başladığını, BM’nin iklim krizini çözmek için çalışmalarını artırdığını ve iklim krizi için yapılan eylem ve hareketlerin artmasının bu konuda karar alınmasını hızlandırdığını vurguladı.

“İklim Değişikliği ve Gençlik” temalı panelde konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “İklim değişikliği krizi kapımıza dayandı. Ama hala çok geç değil. Gönüllülük artık bir seçenek değil, zorunluluk haline geldi. Sadece gençler değil, herkes harekete geçmeli. Bireysel olarak yapacağımız şeyler var ama yetmez. Kurumların da yapması gereken çok şey var. Toplum olarak bütün unsurlar ve siyasiler harekete geçmeli” diye konuştu.

Aynı panelde konuşan UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Paolo Marchi “Unicef açısından gençlerin seslerini duyurması için harekete geçiyoruz. Unicef gençlerle çalışırken gönülden hareket ediyor. Yıllar önce gençleri çalışma planlarımıza dahil etmeye çalışıyorduk. Artık gönüllülüğü teşvik ediyoruz. Unicef olarak Türkiye’de isteklerinizi, kaygılarınızı ve çözüm önerilerinizi dile getirebileceğiniz alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor, Aile ve Sosyal Hizmetler gibi bakanlıklar ile işbirlikleri yapıyoruz. Özel sektörle de temas ediyor, gençlere alan açmaları için çalışıyoruz” dedi.

UNV Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Rimma Sabayeva “BM Gönüllüler Programı 50 yıldır herkes için kapsayıcı bir gelecek için çalışıyor. Bunu başarmak için yeşil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gezegene ihtiyacımız var. Program her yıl dünyanın her yanında on binlerce gönüllü ile birlikte çalışıyor. 2022 yılında yaklaşık 12.000 gönüllüyü harekete geçirdik. Yürüttüğümüz projelerin 1000’e yakını iklim eylemi ile ilgiliydi. Kısa süre önce gönüllülüğün durumuyla ilgili küresel bir araştırma yaptık. Bu rapora göre dünyanın farklı yerlerinde 1 milyar aktif gönüllü olduğunu gördük. Bunların üçte biri gençti” şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Sırada Ne Var?” oturumunda konuşan Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (CIP) Yöneticisi Zeynep Bahar “Yıllar önce üniversitemiz kurulurken Türkiye’de yüksek öğrenime birçok yenilik getirdi. Bunlardan bugün için çok kıymetli olan yeniliklerden biri ise Türkiye’de gönüllülük üzerine bir dersi mezuniyet koşulu yapmasıydı. Bu sayede Sabancı Üniversitesi toplumsal duyarlılık konusunu bir ders olarak zorunlu müfredatına alan ilk üniversite oldu. Üniversitemiz bunu gerçekleştiriken amacımız hangi alanda okursa okusun ve hayatına hangi meslekle devam ederse etsin mutlaka üniversite mezunuyum diyen her bireyin aktif vatandaşlık bilincine sahip, harekete geçmeye hazır ve bunun gerekliliğine inanan kişiler olmasını sağlamaktı. 20 yılı aşkın süredir üniversitemiz bunu sürdürürken, 2200’ün üzerinde projeye imza attı ve dünyanın her yerinde bu bilinçle faaliyetlerini sürdüren, dünyaya katkı sağlayan mezunlar yetiştirdi” dedi.

Etkinlik kapsamında mini bir konser veren Nil Karaibrahimgil katılımcılara keyifli anlar yaşatırken, Sabancı Vakfı Kısa Film yarışması ödüllü filmlerinden oluşan “Değişen iklimler, Değişen Hayatlar” başlıklı film gösterimi de yapıldı.