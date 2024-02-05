  1. Dünya Gazetesi
  2. Eğitim
  3. Hatay'da 6 şubatta okullar tatil mi, valilikten açıklama
Takip Et

Hatay'da 6 şubatta okullar tatil mi, valilikten açıklama

Hatay'da okullar tatil mi sorusunun cevabını Hatay Valiliği verdi. Hatay Valiliği, eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.