Hatay'da 6 şubatta okullar tatil mi, valilikten açıklama
Hatay'da okullar tatil mi sorusunun cevabını Hatay Valiliği verdi. Hatay Valiliği, eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.
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Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.