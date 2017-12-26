"Hayal Edin Gerçekleştirelim" yarışmasına ilgi yoğun

26 Aralık 2017

Kredi Kayıt Bürosu tarafından hayata geçirilen “Hayal Edin Gerçekleştirelim” adlı sosyal sorumluluk projesinin beşinci döneminde yapılan başvuru sayısı 200’ü aştı.

Ekim ayında başlayan ve öğrencilerin çevre, eğitim, sağlık, spor, finansal okuryazarlık ve kültür-sanat alanlarında sosyal sorumluluk proje fikirlerinin yarıştığı yarışmanın son başvuru tarihi 23 Şubat 2018.

Büyük ödül 10 bin TL veya yurt dışında eğitim

Yarışmada kategori birincileri 5.000 TL, kategori ikincileri 3.000 TL, kategori üçüncüleri 2.000 TL, kategori dördüncüleri 1.000 TL ve kategori beşincileri 500 TL para ödülünün sahibi olacak.

Para ödüllerinin yanı sıra kategori birincisi olarak dereceye giren öğrenci ve gruplara Kredi Kayıt Bürosu’nda staj fırsatı da sunulacak.

Yarışmada en yüksek puanı alan projenin sahibi ise katılım tipine göre “Yurt Dışı Eğitim Ödülü” ya da “10.000 TL para ödülü” alma şansı yakalayacak.

Kategori ödüllerinin yanı sıra yarışmanın web sitesi aracılığıyla yapılacak sosyal medya oylamasında en çok oyu alan proje 5.000 TL’lik sosyal medya ödülünü kazanma şansını yakalayacak.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl yarışan projeler, özgünlük, uygulanabilirlik, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi ve bütçe gibi kriterlerin yanı sıra yaratıcılık açısından da değerlendirilecek.