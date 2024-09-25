İBB’den 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs desteği!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 100 bin üniversite öğrencisine toplamda 15 bin TL burs verecek. Başvurular 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin öğrencilere eğitim desteği için burs başvurularının başladığını duyurdu.
Toplamda 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL burs sağlanacak. Başvurular, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden veya web sitesi gencuniversiteli.ibb.istanbul'dan yapılabilecek. Kazanan öğrencilere burs 3 taksit halinde ödenecek.
İBB burs başvurusu şartları
-İstanbul'da okuyan veya ailesi/yakını İstanbul’da ikamet eden öğrenciler
-Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri
-Devlet üniversitesinde okuyan ya da %100 burslu vakıf/özel üniversite öğrencileri
-Başarı notu kriterlerine uygun olanlar başvuruda bulunabilecek.