İBB'den öğrencilere ücretsiz beslenme desteği

Bu okullardan biri Bağcılar Anafartalar İlkokulu’ydu. Okula çocuklarını getiren veliler uygulamadan memnun kaldı. Çocuklar da sevinçle paketlerini alıp sınıflarına girdi. Bazıları daha okul bahçesinde paketi açıp kahvaltısını yaptı.

125 bin çocuğa ulaşılacak

Dağıtım yapılan okulları, İstanbul Planlama Ajansı'nın belirlediği kırılganlık ve dezevantajlılık haritasına göre belirlediklerine söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Projenin birinci etabında 18 ilçede başladık. 70 okulu kapsıyoruz. Günlük, çocuklarımıza 3 bin beslenme paketi dağıtıyoruz. Projenin ikinci etabında 24 ilçeyi hedefliyoruz. Toplamda ayda 125 bin çocuğumuza beslenme ulaştırmış olacağız” dedi.

Protein bakımından zengin gıdaların yer aldığı beslenme paketinde 2019’dan bu yana ‘süt her çocuğun hakkı’ sloganıyla ücretsiz dağıtılan İstanbul halk sütün küçük karton paketi de yer aldı.