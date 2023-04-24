İkinci ara tatil bitti, ders zili çaldı
İlk ve ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. 19 milyon öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen için ders zili bugün yeniden çaldı.
Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman’da merkez ve tüm ilçelerde bugün eğitim öğretime başlanacağını açıkladı.
81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam edecek.
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.