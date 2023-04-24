İkinci ara tatil bitti, ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay ve Adıyaman’da merkez ve tüm ilçelerde bugün eğitim öğretime başlanacağını açıkladı.

81 ilde, merkez ve ilçelerde öğrenciler, eğitim ve öğretime kaldıkları yerden devam edecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona erecek.