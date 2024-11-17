İlk ara tatilin ardından okullarda ders zili yarın çalacak
Türkiye genelinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen yarın ders başı yapacak. İkinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.
Okullarda 9 günlük birinci ara tatil yarın sona erecek. 20 milyondan fazla öğrenci ders zilinin çalmasıyla yeniden dersbaşı yapacak. Öğrenciler 2 ay boyunca okula devam edecek. Birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.
Ara tatil süresince, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 'Arada 1 Tatil Dergisi'ni hazırladı. Bu dijital dergi, Eğitim Bilişim Ağı'ndaki içeriklere kolay erişim sağlayarak öğrencilere dijital oyunlar ve eğitici aktiviteler sunmuş oldu.
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi şöyle:
İlk dönem 17 Ocak 2025'te sona erecek.
Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayacak.
İkinci dönem 3 Şubat 2025'te başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında olacak.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.
İkinci dönem 20 Haziran 2025'te sona erecek.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran 2025'te gerçekleştirilecek.