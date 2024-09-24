İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜMOSAN'dan işbirliği protokolü

En büyük görevlerinin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Mücahit Yentür, "Eğitim öğretim sürecini bir sınıftan, okuldan, koridordan ibaret görmüyoruz. Toplumun bütün kesimleri, şehrimizin her yeri bizim için bir öğrenme ortamıdır" dedi ve ekledi:

"Teknolojiye, AR-GE'ye ve eğitime yatırım yapan kamu kurum kuruluşları, yerel yönetimler, büyük ulusal, uluslararası şirketlerimizle de çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara hazırlanması ve öğretmen eğitimiyle birlikte işbirlikleri yapıyoruz" diye konuştu.

Amaç: Gençlerin inovatif çalışmalarına katkı sağlamak

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise 'TEKNOFEST Gençliği' kavramının Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini ifade ederek, bu kavramın altını doldurmanın önemine değindi. 'Sen Yeter Ki Yap' projesinin amacına değinen Tosun, "Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin yapacakları inovatif çalışmalara katkı sağlamak ve yaptıkları çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve STK'lere ulaştırılması konusunda öncü olmak istedik" dedi.

'Sen Yeter Ki Yap'

Tosun, bu anlamda geçen sene ilk 'Sen Yeter Ki Yap' programını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl 7 ana tema vardı, bu temaları azalttık ve 3 ana temaya düşürdük. Bu projenin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir protokol kapsamında daha geniş çevrelere ve öğrenciye ulaştırılması konusunda bir çalışma yapalım dedik ve bugün bu protokol toplantısını yapmış oluyoruz."

Törende konuşmaların ardından Yentür ve Tosun, işbirliği protokolünü imzaladı. Protokolle, İstanbul'daki resmi ve özel okulların ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin, 'Sen Yeter Ki Yap' proje yarışması kapsamında insan hayatına fayda sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uygulanabilir projeler üretmelerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.