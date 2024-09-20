İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi protokolü imzalandı

Törende söz alan ve spor lisesinin yalnızca sporcu değil, sporda önemli görevler üstlenecek yöneticiler de yetiştireceğine dikkat çeken Bakan Bak: "Spor bir endüstri. Herkes milli takımda yer alacak diye bir kural yok. Şirketlerin ve kulüplerin CEO'ya da ihtiyacı var. Buradan mezun olacak çocuklarımız başka görevlerde de yer alabilecek" dedi.

Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten bakan Bak, şöyle devam etti: "Yusuf Tekin'in de hayaliydi burası; onu da tebrik etmek gerek... Türk sporunda özellikle liselerin ve üniversitelerin daha etkin olmasını istiyoruz. Liseleri bu rekabetin içine sokmamız lazım. Spor ülkesi olmak istiyoruz, gençlere yatırım yapmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki buradan çok başarılı sporcular, yöneticiler ortaya çıkacak. Türk sporu çok daha iyi noktalara gidecek."

Türkoğlu: Devrim niteliğinde bir proje

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun geleceği adına çok önemli bir protokol gerçekleştirildiğini vurguladı: "Devrim niteliğinde bir projenin temeli atılıyor. Bu projede emeği geçen herkese, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederim. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 'Basketbol bir spor değil, aynı zamanda eğitim ve karakter gelişimi' dediğimiz vizyonumuzu ortaya koymaktadır. Bu okul, kurulu olduğu 1200 metrekare alandaki modern donanımıyla, 200 öğrenciye hizmet verecek. Bu vesileyle İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi hayırlı olsun diyorum."