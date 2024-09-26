İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yeni dönem mezunları kep attı

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 2024 akademik yılı mezuniyet törenine, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek katıldı.

Geniş iş dünyası ağımızla mezuniyet sonrasında desteğe devam

Mezunların hayatlarında karşılaşacakları zorluklara değinerek asıl büyük eğitim dönemi ve mücadelenin şimdi başladığını anlatan Şekib Avdagiç, üniversitenin mezunlarına sunduğu olanaklara ilişkin, "Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrasında da desteklemeye devam ediyor. Bu destek, hem güçlü akademik kadromuz hem de geniş iş dünyası ağımızla devam edecek" dedi.

İTO 800 bin üyesiyle hep mezunların yanında

Mezunlarının yüzde 84'ünün istihdam sorunu yaşamadığını, işe başladıkları kurumlardaki memnuniyet oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu dile getiren Rektör Şimşek, "Görevimizin sadece diploma vermekten ibaret olmadığının farkındayız. Üniversitemiz, yalnızca teorik bilgiyle değil uygulamalı eğitimleriyle de sizi iş dünyasına hazırladı" diye konuştu ve ekledi: "İstanbul Ticaret Odamız, 800 bin üyesiyle her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi imkanlarımız her daim sizlerin projelerine ve fikirlerine açık olacaktır."