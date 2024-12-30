İstanbul Valiliği duyurdu: 31 Aralık Salı günü okullar saat 16.00'ya kadar eğitim verecek
İstanbul Valiliği, eğitim-öğretim kurumlarını 31 Aralık'ta saat 16.00'a dek faaliyetlerini tamamlaması konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" denildi.
Haber Merkezi
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Yılbaşı öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri artıyor.
İstanbul Valiliği'nden bu kapsamda bir açıklama geldi.
Valilik "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.