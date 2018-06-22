Kayseri OSB Teknik Koleji, öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor

22 Haziran 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Özel Kayseri OSB Teknik Koleji (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci sayısını 2 bin 200'e çıkarmayı hedefliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, teknik kolejde; metal teknolojisi, makine teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarımı, elektrik elektronik teknolojisi alanlarında eğitimler verildiğini söyledi. Nursaçan, “Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında bin 300 öğrencimiz alanında uzman eğitimcilerden dersler aldı ve 187 öğrencimizi mezun ettik. Ek bina ve alınan diğer tedbirler sayesinde, gelecek eğitim öğretim yılında öğrenci sayımızı 2 bin 200’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda okulumuzda 'bilişim teknolojileri ve tasarım teknolojileri' alanlarını da açacağız” dedi.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması için teknik kolejin eğitimine önem verdiklerini aktaran Nursaçan, “Bölge müdürlüğümüzün himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan gençlerimizi, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikler doğrultusunda yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'nin geleceği olan gençlerimiz için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.