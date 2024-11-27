Kentsel dönüşüm başkanlığı için KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar, sözleşmeli personel pozisyonları için tercihlerini 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere belirlediği sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin KPSS sonuçlarına göre yapılacağı bildirildi.

Adaylar tercih işlemlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirebilecek. Tercihlerin geçerli olabilmesi için adayların, yayımlanan KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri önemle vurgulandı.

Başvuru tarihleri ve detaylar

Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2024, saat 10.30

Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2024, saat 23.59

Başvuru Yeri: https://ais.osym.gov.tr

Tercih Kılavuzu: KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'na ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

ÖSYM, adayların tercih işlemleri sırasında kılavuzda yer alan kurallara dikkat etmelerini ve gerekli bilgileri eksiksiz doldurmalarını önemle hatırlattı.