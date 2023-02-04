Kilimanjaro’nun Zirvesi umut oldu! 10 kız öğrenciye burs sağlanacak

8 gün süren tırmanış sırasında Eğitimli Kızlar İçin Zirveye Burs Fonu’nda 6 kız öğrencinin 4 yıllık eğitim masraflarını karşılayacak bağış toplandı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Bursu mezun bursiyeri Müge Naoko Gönül, TEV Eğitimli Kızlar İçin Zirveye burs fonu için 5 bin 895 metre ile Afrika Kıtası’nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro’nun zirvesine tırmandı. Gönül, 14 Ocak’ta başlayıp 24 Ocak’ta tamamladığı tırmanış sırasında başlatılan kampanyayla 6 kız öğrencinin 4 yıllık eğitim masraflarını karşılayacak bağış toplamayı başardı.

10 kız öğrenciye burs sağlanacak

Kilimanjaro’nun zirvesine Türk bayrağı ve TEV bayrağını dikmekten gurur duyduğunu söyleyen Gönül, “Bu tırmanış hayatımda yaptığım en zor şeydi. Zirve tabelasını gördüğüm an gözlerim doldu. Hem kendimle çok gurur duydum hem de kız öğrencilerimizin eğitimi için TEV ile çıktığım bu yola ortak olan tüm güzel insanları hayal kırıklığına uğratmadığım için çok mutlu oldum. Dağın zirvesi benim için sembolikti, gerçek olan tüm kızlarımızın hayallerinin zirvesine ulaşması için göstermemiz gereken emek, harcadığımız zaman ve güçlü umudumuzdu.

Zor anlarımda yola çıkış amacımı, tüm TEV kız öğrencilerini düşündüm. Kişisel olarak TEV ile el ele başlattığım bu kampanyada şu an 6 kız meslek lisesi öğrencisinin 4 yıllık bursunu karşılayacak miktara ulaştık. Bu destek fonu açık kalacak. Başkaları da bu fon için tırmanış yapabilecek. İlk hedef bu sayıyı artırıp 10 kız öğrenciye burs sağlayabilmek” dedi.