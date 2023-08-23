Konya’da çocukların çevre bilinci artırılacak

Yıldız DOĞRUER

Konya’daki ilköğretim öğrencilerinin çevre ve sıfır atık bilincini geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, çocuklara Çevreci Çocuk Yayınevi (ÇEÇO) tarafından hazırlanan Çevreci Çocuk Eğitim Seti hediye edilecek.

Çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor

“42 Bin İnci İçin Ben de Varım” Projesi ile ilgili bilgi veren Proje Danışmanı Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Senar Aydın, hedeflerinin ilkokul çocuklarında çevre bilincini geliştirmek olduğunun altını çizdi.

Açıklamasında iklim değişikliğinin ciddi bir küresel sorun haline geldiğini ifade eden Aydın, “Bu sorunla mücadelede, öğrencilerimizi sıfır atık yaklaşımı ile ilgili bilinçlendirmek önemli rol oynamaktadır. Bu çerçevede, çevre tesmizliği, geri dönüşüm, ekosistem, yenilenebilir enerji ve küresel ısınma başlıklarının yer aldığı Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti’nin ilköğretim çağındaki çocuklarımızda sıfır atık konusunda farkındalığın artıracağını, bilinçlenmeye katkı sağlayacağını düşünüyorum. şeklinde konuştu.