KPSS'nin ilk oturumu sona erdi
1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday katıldı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi.
Sınavın ikinci oturumu ise başladı. Eğitim Bilimleri Sınavı'na 440 bin 324 aday katılıyor. Adaylara 80 soru için 100 dakika süre veriliyor.
Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.