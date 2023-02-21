Mersin'de okullar tatil mi Valilik açıkladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'de de hissedilmişti.