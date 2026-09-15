Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı

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AA Editör Masası'nda 2026-2027 eğitim öğretim yılı ve eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimden öğretmen istihdamına, özel okul ücretlerinden öğretmenlerin kıyafetlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin tartışmaları değerlendirerek, bu konuda toplumsal bir uzlaşı oluşması durumunda adım atılabileceğini söyledi.

Şu anda böyle bir gündemlerinin bulunmadığını belirten Tekin, kısa vadede zorunlu eğitim süresini değiştirecek bir düzenleme yapılmayacağını kaydetti.

“Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı”

Eğitime ayrılan bütçeye ilişkin bilgi veren Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde genel bütçeden en yüksek payın milli eğitime ayrıldığını söyledi.

Eğitime ayrılan payın yıllar içinde yüzde 7 seviyelerinden yüzde 15'e yükseldiğini belirten Tekin, bu kaynakla okulların fiziki altyapısının güçlendirilmesi ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Derslik sayısı 760 bine yaklaştı

Türkiye'de 2002 yılında yaklaşık 357 bin derslik bulunduğunu hatırlatan Tekin, doğal afetlerde kaybedilen ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yenilenen derslikler de dikkate alındığında yaklaşık 500 bin ilave derslik yapıldığını söyledi.

Tekin, Türkiye genelindeki derslik sayısının bugün 760 bine yaklaştığını bildirdi.

Eğitime erişimin artırılması amacıyla taşımalı eğitim sisteminin hayata geçirildiğini ve okulların pansiyon kapasitelerinin artırıldığını belirten Tekin, 2002 yılında yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olan ortaöğretime devam oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığını kaydetti.

Öğretmenlere beyaz önlük açıklaması

Öğretmenlerin beyaz önlük giymesine ilişkin uygulamayı da değerlendiren Tekin, alınan kararların sahadan gelen şikayet ve talepler dikkate alınarak oluşturulduğunu söyledi.

Velilerden öğretmenlerle öğrencilerin kıyafet açısından ayırt edilmesinin zorlaştığı yönünde şikayetler aldıklarını belirten Tekin, bazı öğretmenlerin farklı ülke bayraklarının, yabancı dilde ifadelerin veya siyasi ve toplumsal sembollerin bulunduğu kıyafetlerle derse girdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin büyük bölümünün mesleğin itibarına uygun şekilde giyindiğini vurgulayan Tekin, istisnai örneklerin tüm öğretmenleri zan altında bırakabildiğini söyledi.

Devlet Memurları Kanunu ve ilgili kılık kıyafet mevzuatını hatırlatan Tekin, 2023 yılında öğretmenler için beyaz önlük hazırladıklarını ve önlük kullanımını tavsiye ettiklerini kaydetti.

Bazı sendikaların uygulamaya karşı çıktığını belirten Tekin, Bakanlığın yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

Öğretmenlere cep telefonu uyarısı

Sınıflarda cep telefonu kullanımına da değinen Tekin, bazı öğretmenlerin telefon kullanımını “biraz abarttığını” belirterek, öğretmenlere ders sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Özel okullarda yardımcı kitap ve kırtasiye tedbiri

Özel okullardaki yüksek fiyat artışları hakkında da konuşan Tekin, yardımcı kitap ve kırtasiye harcamalarına yönelik yeni bir düzenleme sinyali verdi.

Tekin, “Önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbiri mevzuata koymak durumunda kalacağız” dedi.