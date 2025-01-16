Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Özel okullarda alınan 'kitap ücreti'ne ceza geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) devlet okulları gibi özel okullarda da okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta bir dizi yeni düzenleme yaptı. Geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliği ile Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ve ücretsiz ders kitaplarının kullanılması zorunluluğunu getirmişti.

Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, bu konuya dair yeni bir madde eklenmiş oldu. Yeni düzenlemeye göre, özel okulların velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret talep etmesi yasaklandı.

Ceza uygulanacak

Ders kitaplarını kullanmayan ya da “ders kitabı” adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanacak.

Denetleme yapılacak

Yeni mevzuat gereği, özel okulların kurucuları, temsilcileri ve müdürleri, "Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret alınmaması" hususunda sorumlu olacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında, sınıflarda kullanılan ders kitaplarının Bakanlık tarafından ücretsiz olarak temin edilip edilmediği denetlenecek. Ayrıca, özel okullarda "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği de izlenecek.

Bakan Tekin de duyurmuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yönetmelikle birlikte okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almalarına yasak getirdiklerini ifade etmişti. Tekin, "Yönetmeliğimiz çok açık bir biçimde, özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon farkı artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini belirtiyor. Biz, bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük, hassasiyetimizi paylaştık. Bu konuda denetim elemanlarımızın, müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik" açıklamasında bulunmuştu.

Sınav sorularında MEB onaylı kitaplar rehber olacak

Yeni düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamada Bakan Tekin'in merkezi sınav sorularının hazırlanmasında MEB onaylı ders kitaplarının rehber olacağına ilişkin ifadeleri de anımsatıldı. Açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezi sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturmasının amaçlandığı vurgulandı.

Düzenlemeyle özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesinin de hedeflendiği kaydedildi.