Minik mucitlerden büyük mücadele

Takip Et

Birincisi 1998 yılında Amerika'da düzenlenen, bugün ise aralarında ABD, Kanada, Çin, Japonya, Avustralya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın da bulunduğu 40'tan fazla ülkede düzenlenen FIRST Tech Challenge, bu yıl 'Into the Deep' (Derinliklere Doğru) temasıyla 28-29 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde İstanbul Çavuşlu Dere Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Genç mucitlerin robotik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının yanında, topluma yararlı projelerin geliştirilmesine de olanak sağlayan organizasyonda bu yıl Ankara'yı temsil eden 25564 Beştepe Koleji Ortaokul Mid-Chaotics Takımı, Marmara Denizi’nde yaşayan pina hayvanından esinlenerek geliştirdikleri projeleriyle yarışacak. Takım, bu ilham verici doğa örneğinden yola çıkarak, mekanik robotlar tasarlayıp programlıyor.

Kazanan takım Türkiye'yi ABD'de temsil edecek

Beştepe Koleji Proje Koordinatörü Ebru Azman, "Henüz ortaokul çağındaki öğrencilerimizin, toplumsal farkındalık yaratan projeler geliştirerek, insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda attıkları bu önemli adımlar, hem onlar hem de bizler için heyecan verici. Bu yıl kolejimizin ortaokul takımı '25564 Chaotics' etkinliğe geliştirdikleri projeleri ve robotları ile katılacak. Umuyoruz robotumuz başarı kazanır ve projelerimiz faydalı bir üretim haline gelir" dedi. Türkiye genelinde 30 takımın katılacağı bölgesel yarışma sonrası ise finali kazanan ekip ABD’ye giderek ülkemizi temsil etme şansı elde edecek.