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Nef Vakfı'nın burs başvuruları başladı: Son tarih 22 Eylül

Nef Vakfı'nın 'Yüksek Eğitim Bursu' başvuru tarihleri açıklandı. KYK bursu ve öğrenim kredisi almanın engel olmayacağı burs başvuruları için internet sitesinden çevrim içi başvuru yapılabilecek. Başvurular 13 Eylül'de başlayıp, 22 Eylül'de sona erecek.

AA
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Nef Vakfı, Türkiye genelinde devlet üniversitesinde okuyan öğrencilere 10 ay boyunca kesintisiz olarak sunduğu burs ile 'Verdiğimiz kadar zenginiz, varlığımız kadar değil' misyonuna katkıda bulunuyor.

Bu sene adı geçen burs başvurularında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ailesini kaybetmiş, kalıcı sağlık sorunu yaşayan öğrencilerle birlikte ebeveynleri hayatta olmayan ve üniversite giriş sınavında yüksek başarı sıralamasına sahip olan öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.

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