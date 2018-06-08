Nesibe Aydın Okulları'ndan 250 milyon liralık yatırım

08 Haziran 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

ANKARA - Nesibe Aydın Okulları, 2014 yılında eğitimde yeniden yapılanma kararı aldıktan sonra başlattığı yatırım atağını sürdürüyor. Kurum, 2019 yılı sonuna kadar Gaziantep, Mersin, Kocaeli ve Antalya’nın da dahil olduğu illerde 250 milyon lira yatırım yapacak. Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, üniversiteye hazırlık ve ders kitaplarıyla başlayan eğitim hamlesini, okul yatırımlarıyla sürdürdüklerini belirterek bugüne kadar eğitimden kazandıkları paraları yine eğitim yatırımına yönlendirdiklerini aktardı.

Mirkan Aydın, 2000’li yıllarda özel okulların yüzde 2.5 olan oranının bugün yüzde 8’e yükseldiğini belirtirken, devletin önümüzdeki 3-4 yıl içinde bunu yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediğini, dolayasıyla sektörün bu kadar daha büyüme potansiyeli olduğunu bildirdi.

‘Fiziki koşullarımız Avrupa ve OECD standardının üzerinde’

Aydın, gerek akademik yapı gerekse spor ve sanatta verdikleri eğitimle en çok tercih edilen okullar arasında yer aldıklarını vurguladı. Devlet okullarında 15, özel okullarda 12 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Nesibe Aydın Okulları’nda 7 olduğunun altını çizen Mirkan Aydın, derslik başına düşen öğrenci sayılarının ise 18 olduğu bilgisini verdi. Aydın, okulların fiziki koşullara ilişkin istatistiklerinin Avrupa ve OECD standartlarının çok üzerinde olduğunu kaydetti.

Ankara Nesibe Aydın Okulları'ndaki standartların aynısını ilk önce Konya’ya taşıdıklarını dile getiren Mirkan Aydın, 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 50 bin metrekarelik alanda bin 200 öğrenci kapasiteli kampüs yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Yeni rota Gaziantep

Antalya’da 30 milyon liralık yatırımla eğitime başlayan okulda ise ikinci yılı doldurduklarını ifade eden Aydın, bu yıl yeni kampüse geçeceklerini vurguladı. Kocaeli ve Mersin okullarında da 2018 Eylül ayından itibaren eğitimin başlayacağını söyleyen Mirkan Aydın, bu okullarda kayıtların yüzde 90 oranında tamamlandığını, hazırlıkları sürdürülen Gaziantep Nesibe Aydın Okulları’nın ise 2019 yılında eğitime başlayacağını anlattı.

Mirkan Aydın, Ankara’daki Yıldızlar Lisesi yeni binası ile birlikte 2019 yılı sonuna kadar eğitim sektöründe 250 milyon liralık yatırımın hayata geçmiş olacağını ifade etti.

2019 hedefini gerçekleştirdikten sonra İzmir ve İstanbul’a yoğunlaşacaklarının altını çizen Aydın, bu iki okul için de 80 milyon liralık yatırım bütçesi belirlediklerini vurguladı. Kayseri, Bursa, Adana, Trabzon, Eskişehir ve Diyarbakır’da da yatırım projeleri bulunduğunu dile getiren Mirkan Aydın, çok okul ve çok öğrenci için yola çıkmadıklarını, zincir olma niyetleri bulunmadığını, bugüne kadar eğitimden kazandıklarının tamamını yine eğitime ayırdıklarını söyledi.

5 bin öğrencinin üçte biri lisanslı

Spor ve sanat hayatın bir parçası olarak gördüklerini ve eğitim verirken bunu göz önünde bulundurduklarını kaydeden Mirkan Aydın, 5 bin öğrencinin üçte birinin en az bir spor dalından lisansı olduğunu dile getirdi. Aydın, okuldaki tüm öğrencilerin ise istedikleri bir enstrümanı belirleyerek eğitim hayatları boyunca bunun da eğitimini aldığını bildirdi.

Chicago ve Yale üniversitelerine tam burs

Okul bünyesinde 4 temel uluslararası programın uygulandığını aktaran Aydın, Fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarını bir araya getiren STEM yaklaşımına önem verdiklerini belirtti. Dünya ve Türkiye’de sayılı okullarda uygulanan IB programından mezun olan öğrencilerin dünyanın en önemli üniversitelerinden kabul gördüğüne değinen Aydın, bu kapsamda geçen yıl iki öğrencilerinin Chicago ve Yale üniversitelerine tam burslu olarak kabul edildiğini, şu ana kadar ABD, Kanada, Avustralya gibi 14 farklı ülkeye onlarca öğrenci gönderdiklerini anlattı.