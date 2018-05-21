Öğrencilere değerler ve görgü kuralları eğitimi
'Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü’ uygulamalı ders kitabı, okullarda okutulacak.
Mavi Bilye Yayınları, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerle Disiplinlerarası Değerlerimiz ve Görgü uygulamalı ders kitabını buluşturacak.
Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı ders programlarında yer alan kök değerlere göre yazılan kitaplar ile öğrencilerin değerler ve görgü kuralları konusunda tek bir kaynaktan aynı seviyede eğitim almaları sağlanacak.