ÖSYM, 30 sözleşmesi personel istihdam edecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.



Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak.

Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.