ÖSYM duyurdu... 2024-KPSS ne zaman düzenlenecek, kaç oturum var, giriş belgesi nasıl alınır?
Üç yıl boyunca kamuya sınırlı sayıda alım yapılabileceği duyurulurken, yüzbinlerce aday 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor. Sınava girişte internetten alınan belgeler büyük önem taşıyor. Peki, 2024-KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman düzenlenecek? İşte yanıtlar...
Türkiye'de 5 milyondan fazla memur bulunurken, gelecek üç yılda yalnızca emekli olanların yerine işe alım yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek ter dökecek.
2024-KPSS ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) 14 Temmuz'da düzenleyecek.
KPSS'de hangi oturumlar var?
2024-KPSS Lisans'ta genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumu düzenlenecek.
2024-KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınabiliyor.