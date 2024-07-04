ÖSYM duyurdu... 2024-KPSS ne zaman düzenlenecek, kaç oturum var, giriş belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de 5 milyondan fazla memur bulunurken, gelecek üç yılda yalnızca emekli olanların yerine işe alım yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girerek ter dökecek.

2024-KPSS ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (KPSS) 14 Temmuz'da düzenleyecek.

KPSS'de hangi oturumlar var?

2024-KPSS Lisans'ta genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumu düzenlenecek.

2024-KPSS sınava giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden alınabiliyor.