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ÖSYM'den e-YDS adaylarına 'saat' uyarısı

e-YDS'ye girecek adaylara, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

ÖSYM'den e-YDS adaylarına 'saat' uyarısı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Dunya.com

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