Özel ders fiyatlarında yüzde 80 artış!

Armut.com yeni eğitim dönemi başlangıcında Fransızcadan Rusçaya, matematikten kimya dersine kadar 40 ayrı özel derse gelen talepleri değerlendirdi. Armut.com verilerine göre İngilizce özel ders, en çok talep alınan dersler arasında liderliğini sürdürürken matematik dersine ilginin arttığı görülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de özel ders fiyatlarının güncel durumu değerlendirildiğinde ise fiyatlar geçen yılın Eylül ayına göre ortalama yüzde 80 artış gösteriyor. Dil kategorisinde üç büyük ilin toplamında İspanyolca özel ders fiyatları yüzde 285 artış ortalaması ile başı çekerken okula yardımcı derslerde ise kimya özel ders ücreti yüzde 128 artış ile geçen seneden bu seneye yüzdelik artışın en çok yaşandığı özel ders kategorisi olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, yeni eğitim dönemi öncesinde 40 ayrı özel ders talebine ait verileri paylaştı. Tüm Türkiye’den gelen toplamda 20 binin üzerinde talebin incelenmesi ile elde edilen veriler, çarpıcı sonuçlar içeriyor.

En çok İngilizce öğrenmek istiyoruz

Fransızcadan Rusçaya, matematikten kimyaya dek 40 ayrı okula yardımcı özel derse gelen talepleri değerlendiren Armut’un verilerine göre İngilizce, en çok talep gören ders konumunda. Yüzyüze İngilizce özel ders almak isteyen kişilerin talep sayısı 4022 seviyesine yükselirken İngilizce’yi online öğrenmek isteyenlerin sayısı ise 2510 seviyelerine ulaşıyor.

Matematik öğrenmeye ilgimiz artıyor

İngilizceden sonra en çok destek alınmak istenen özel ders ise matematik. İlkokul matematik ders talepleri, geçen sene Eylül ayı ortalamasına göre yüzde 17 yükselirken ortaokul matematik dersine ilgi ise ortalama yüzde 50 artmış durumda.

Matematiğe artan talebi, dersin tüm seviyelerinde görmek mümkün. Online LGS matematik özel ders talebi yüzde 30 artarken en yüksek artış KPSS matematik özel ders taleplerinde görülüyor. KPSS matematik özel ders talebinde bu yıl yüzde 105 artış var.

En pahalı özel ders: Hızlı okuma

Üç büyük ilin ortalaması alınarak hesaplanan verilere göre hızlı okuma, en pahalı özel derslerde 1.172 TL ile listenin ilk sırasında yer alıyor. İkinci sırada 649 TL ile İspanyolca özel dersi, üçüncü sırada 523 TL ortalama ile fizik özel dersi yer alıyor. 40 ayrı özel ders kategorisinin içerisinden bütçeye en uygun özel ders ise 254 TL ortalama ile excel dersi oluyor.

En pahalı iller sıralamasında İstanbul’dan sonra İzmir geliyor

Armut 2023 Eylül ayı verilerine göre özel derste İstanbul en pahalı iller sıralamasında liderliğini korurken İzmir’de ortalama fiyatlardaki artış dikkat çekiyor. Geçen sene Ankara, ortalama yüzde 15’lik bir farkla İzmir fiyat ortalamasını geçerek ikinci sırada yer alırken İzmir bu yıl Ankara ile aradaki fiyat farkını kapatıyor. Ankara’yı sıralamada geçen İzmir, Türkiye’deki en pahalı özel ders fiyatlarının uygulandığı ikinci şehir.

Özel dil dersi fiyatları tırmanışta

Üç büyük il genelinde yabancı dil özel ders fiyatlarında, 2022 Eylül ayı ile kıyaslandığında radikal bir fiyat artışı yaşandığı görülüyor. İstanbul’da özel ders fiyatlarında yüzde 204 artışın gerçekleştiği online Arapça özel ders fiyatları liste başında yer alıyor. İzmir’de ise İspanyolca özel ders fiyatlarında radikal bir artış yaşanıyor. Bir önceki Eylül ayına göre İzmir’de İspanyolca fiyatları yüzde 639 oranında artarak 1.056 TL ortalamasına ulaşmış durumda. Ankara’da en çok artış yaşanan özel ders ücreti ise yüzde 181’lik artış ve 407 TL ortalama fiyat ile Fransızca özel dersi.