Özel okullara zam oranı yüzde 65'le sınırlandırıldı

Dünya Gazetesi’nin gündeme getirdiği özel okullarda fahiş fiyat artışlarına yönelik çalışma tamamlandı. Velileri isyan ettiren zam oranlarıyla ilgili son noktayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul zammının yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Özer, alınan kararın bugünden itibaren uygulanacağını belirtti. Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığında özel öğretim kurumları yöneticileri ile yaptığı 2 saatlik ‘2023 Yılı Başlangıç Değerlendirme Toplantısı’ sonrası 2023 yılında özel okullarda yapılacak ücret artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda sadece yapılacak ücret artışını konuşmadıklarını söyleyen Özer, “Aynı zamanda özel öğretim kurumlarının kalitesinin artması, hizmetiyle ilgili ihtiyaç duydukları desteklerle ilgili bakanlık olarak neler yapabiliriz, onları da kapsamlı bir şekilde değerlendirdik” dedi. Bakan Mahmut Özer, uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili öğrencilere eğitim hizmeti sunup, insan kaynağının niteliğini artırmada büyük bir sorumluluk yüklendikleri için özel öğretim kurumları yöneticilerine teşekkür etti.

Zam belirlemede TÜFE baz alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir değişikliğe giderek Üretici Fiyat Endeksi’nden (ÜFE) ziyade Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) baz alacak şekilde ücret artışını belirlediklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı, ocak ayında açıklanan ÜFE ve TÜFE oranlarını dikkate alarak bir sonraki eğitim öğretim yılındaki özel öğretim kurumları ücretini belirliyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. ÜFE’den ziyade TÜFE’yi baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararı aldık” diye konuştu. Bakan Özer, yeni yıl için belirlenen zam oranına ilişkin şunları söyledi: “Hem 2023 yılı enflasyon beklentisinin düşük olması hem de velilerimizin bu süreçlerde desteklenmesi bağlamında Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık.”

Özel öğretim kurumları yöneticilerinin yüzde 65 oranını yetersiz bulduğunu kaydeden Bakan Özer, “Özel öğretim kurumları yöneticileriyle de bu oranı konuştuk, tartıştık. Buradaki arkadaşların tamamı bu fiyatın yetersiz olduğuyla ilgili kanaatlerini bize ifade ettiler. Ben özgür bir şekilde görüşlerini bizlerle paylaştıkları için kendilerine müteşekkirim. Ama biz hem hükümet olarak hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılındaki enflasyon beklentilerini ve TÜFE’yi dikkate alarak hem de velilerimizi destekleme anlamında böyle bir karar aldık. Bu kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız” diye konuştu.