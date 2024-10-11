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Özel Yetenek Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi amacıyla düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı'nın (2024-ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınavı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-21 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak.

AA
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ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2024-ÖZYES sonuçları doğrultusunda yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.