Özel yetenekli çocuklar üniversiteyle keşfedilecek

05 Ekim 2017

Kocaeli Üniversitesi ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesinde, 8-12 yaş arasındaki özel yetenekli çocuklara, okul dışında kalan zamanlarında eğitim verilecek.

Üniversitede, öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, deney, elektronik, robot teknolojileri, zihin haritaları, duyu, beyin ve beden koordinasyonu, eğitici drama ve akıl oyunları gibi temel eğitimlerin yanında seçtikleri eskrim, masa tenisi, okçuluk sporları ve ebru, resim, kaligrafi sanatlarında eğitim görebilecek.

Üniversitede verilen eğitimlerde yeteneği belirlenen öğrenciler, Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin rehberliğinde, uygun proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla lisansüstü eğitim desteği alabilecek.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yaptığı açıklamada, proje kapsamında Kocaeli'de ikamet eden veya eğitim gören 8-12 yaş aralığındaki 200 "özel yetenekli" çocuğa, yeteneklerine uygun alanlarda ücretsiz eğitim desteği verileceğini aktararak, "Çocuk Üniversitesi, Milli Eğitim okullarının bir alternatifi değildir. Bu projeyle özel yetenekli çocuklarımız, okul dışı serbest zamanlarında alacakları eğitimlerle yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazanabilecek." şeklinde konuştu.

Eğitim sürecinin 3 kademeden oluştuğunu aktaran Ayaz, şöyle devam etti:

"Birinci kademede öğrencilerimiz, fizik, kimya, biyoloji, deney, elektronik, robot teknolojileri gibi temel eğitimlerinin yanı sıra eskrim, masa tenisi gibi sporlarda da eğitim alabilecek. İkinci kademe eğitimlerini tamamlayan çocuklarımızın yetenekleri tespit edilerek, geleceğin önemli mesleklerini yerinde uygulamalı olarak tanıma şansları olacak. Son kademede ise Kocaeli Üniversitesinde akademisyenlerin rehberliğinde, öğrencinin yeteneğine uygun ortak proje ve Ar-Ge çalışmalarıyla lise sona kadar devam edecekleri lisansüstü eğitim desteği alacaklar. Bu programlar, öğrencinin ilgi, yetenek ve başarısına bağlı olarak üniversite dönemine kadar 'Meslek ve Eğitim Koçluğu' şeklinde sürecek."

Kaynak: AA