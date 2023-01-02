Sabancı Vakfı hibe programının 2023 yılı başvuruları açıldı

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının “Nitelikli Eğitim, Eğitime Erişimin ve Devamın Desteklenmesi” ile “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 2 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Sabancı Vakfı, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların kapsayıcı eğitime erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik ile ilk kez geçen yıl başvuru kabul etmeye başlayan iklim değişikliği alt temalarından en az birine değinmesini bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Hibe Programı ile 16 yıldır kesintisiz olarak sivil toplum desteğine devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar yol arkadaşlığı yaptığımız kurumların 218 projesine 56 milyon TL’den fazla hibe vererek, Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde yüz binlerce insana dokunduk. Hibe Programı’na geçtiğimiz yıl ilk kez iklim değişikliği teması altında başvuru almıştık. Vakıf olarak ana gündem maddelerimizden biri olarak gördüğümüz bu meseleyi yine kategorilerimiz arasında değerlendiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de çok değerli projelerin bizlerle birlikte olacağına yürekten inanıyorum. Programımıza yıllar boyunca gösterilen yoğun ilgi, bizleri daha çok çalışmak ve daha iyisini yapmak için motive ediyor. Özveriyle hazırlanmış, umut verici hikayelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplamda 4,5 milyon TL hibe desteği dağıtılacak Sabancı Vakfı Hibe Programı’na başvuracak projelere 200 bin TL ile 600 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak. Desteklenecek projelerin en erken 17 Temmuz 2023’te başlaması, en geç 12 Temmuz 2024 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor. Hibe Programı başvuruları ve başvuru kriterleri hakkında detaylı bilgiye www.sabancivakfi.org adresinden ulaşılabiliyor.