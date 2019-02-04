Sömestr tatili sona erdi
Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.
Bugün sömestr tatili sona erdi.
Okulların açılmasıyla birlikte, okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı.
Tatilin ardından 1 milyonu aşkın öğretmen de görevlerine başladı.
Öte yandan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu görüldü.
Kaynak: AA