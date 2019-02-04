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Sömestr tatili sona erdi

Sömestr tatilinin sona ermesiyle yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptı.

Sömestr tatili sona erdi
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Bugün sömestr tatili sona erdi.

Okulların açılmasıyla birlikte, okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı.

Tatilin ardından 1 milyonu aşkın öğretmen de görevlerine başladı.

Öte yandan 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu görüldü.

Kaynak: AA

Dunya.com

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