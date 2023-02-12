Son dakika... Bakan Özer açıkladı: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini planlamak amacıyla bugün dört eğitim sendikasının yöneticileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıya, Eğitim-Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da katıldı.

Toplantının ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 il ve diğer 71 ilde eğitim-öğretimin nasıl yürütüleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini, 1 Mart'tan sonra da ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını duyurdu. Bakan Özer, 71 ilde ise eğitim-öğretime 20 Şubat'ta başlanacağını belirtti.

Özer, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"10 ilde, ikinci dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aramıyoruz. Bunu daha önceden açıklamıştık. 10 ilimizdeki öğrencilerimizin velilerinin istemeleri hâlinde çocuklarının 71 ildeki eşdeğer okullara nakillerini yapması için gerekli çalışmayı yapmış ve sistemi açmıştık. Şu ana kadar 809 öğrencimiz nakillerini aldırdı. Bakanlık olarak, 71 ildeki okullarımızın kapasitesini artırmayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ki 10 ilden gelen öğrencilerimizin tüm taleplerini karşılayabilelim.

Bazı illerimizde, özellikle Kilis, Adana, Gaziantep, Diyarbakır'da, ilçelerde hiçbir hasar yok. Dolayısıyla o ilçeleri tamamen eğitim-öğretime başlatacağız. Bunun kararlarını da 1 Mart itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız.”