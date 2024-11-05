Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: LGS tarihi belli oldu (2025 LGS ne zaman?)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihini açıkladı. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS, merkezi sınav formatında olacak ve tüm sorular 8. sınıf ders kitaplarının müfredatında yer alan konulardan hazırlanacak. Geçen yılki sınav uygulamasında bir değişiklik yapılmayacak.

LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak sınav, 15 Haziran 2025’te gerçekleştirilecek.

LGS'de kaç soru sorulacak ve kaç dakika süre verilecek?

LGS iki oturumda yapılacak. Birinci oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soruya yanıt verecek ve bu bölüm için 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve bu oturum için öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Puanlama nasıl yapılacak?

Her bir test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Bu yöntemle, sınav puanlarının daha adil bir şekilde belirlenmesi sağlanacak.

2024-2025 eğitim yılı ne zaman sona erecek?

LGS'nin ardından, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, sınav sürecini tamamlayarak yaz tatiline başlayacak.