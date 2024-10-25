SON DAKİKA: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün e-Devlet üzerinden açıklandı. Adaylar kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e girerek sonuçlarını öğrenebiliyor. İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde yapılabilecek. Atama tercihleri 14-20 Kasım’da yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Eğitim Bakanlığı, adayların sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden açıkladı.
Adaylar sonuçları bireysel şifreleriyle öğrenebiliyor.
İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek ve 11 Kasım’da sonuçlandırılacak.
Atama tercihleri 14-20 Kasım’da yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanacak.