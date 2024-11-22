Son dakika...YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar için düzenlenen sınav, 3 Kasım’da yapılmıştı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''