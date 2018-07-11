Sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı
Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), düzenlenen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayınlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 13 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
Atama tercihleri 17 Temmuz ile 20 Temmuz arasında alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da belli olacak.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ile "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Kaynak: AA