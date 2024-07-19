Tercih rehberinde yapay zekâ ile ilgili bölümler ilk kez yer buluyor
Üniversiteye yerleşecek adaylar için tercih rehberinde ülke genelinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda bazı bölümlerde bu yıl kontenjan azaltılma yoluna gidilirken; yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analistliği gibi güncel gelişmelerle ilgili bölümler rehbere ilk kez girdi.
Üniversiteye yerleşecek adaylar için tercih rehberinde ülke genelinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda bazı bölümlerde bu yıl kontenjan azaltılma yoluna gidilirken; yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analistliği gibi güncel gelişmelerle ilgili bölümler rehbere ilk kez girdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu ön bilgi amacıyla yayımlandı. Adayların tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Ayrıca kılavuza göre tercihler 25 Temmuz ile 2 Ağustos tarihlerinde yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerinde alınacak.
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla adayların tercih telaşı başladı. Adayların puana değil, sıralamalarına göre tercihte bulunması gerektiğine dikkat çekilirken, YKS tercihlerinde geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olarak dikkate alınmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı.
Adaylar tercihlerinde isteklerine odaklanmalı
YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa dahi kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran’da düzenlenen 2024-YKS’ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi’ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.
Yapay zekâ ile ilgili bölümlere ilk kez yer veriliyor
Yapay zekâ, yapay zekâ çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında insan kaynağına duyulan ihtiyacın giderek artıyor. Söz konusu alanlarda oluşan ihtiyacı karşılamak için YÖK, yeni lisans ve ön lisans programlarının açılacağını bildirmişti.
Adaylar bu sene ilk kez yapay zekâ, yapay zekâ çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri seçebilecek. Ayrıca istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelere ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlarda eğitim öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda Türkiye genelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı.
Öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak bazı programlarda kontenjan düşürülmesi yoluna gidildi. Bu sene kılavuzda devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjanlarının aktarıldığı, yaklaşık bir milyon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.
Depremzedelere özel kontenjan uygulamasına devam edildi
Depremzede adaylar, 34 yaşını tamamlamış kadınlar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar genel kontenjan (öncelikle) ve diğer kontenjanlar göz önünde tutularak merkezi yerleştirmeyle yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Adaylar için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapanlar puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleşemeyebilecekler.
Başarı sıralaması bazı alanlarda sürüyor
Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli en düşük başarı sırası koşulu uygulaması sürüyor. Buna göre bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.
Bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu yer alıyor. TYÇ logosu, diplomaların yurt dışında daha hızlı tanınmasına ve istihdam imkânlarının artırmasına olanak tanırken, yükseköğretim staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de kolaylık sağlıyor.