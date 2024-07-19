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Tercih rehberinde yapay zekâ ile ilgili bölümler ilk kez yer buluyor

Üniversiteye yerleşecek adaylar için tercih rehberinde ülke genelinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda bazı bölümlerde bu yıl kontenjan azaltılma yoluna gidilirken; yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analistliği gibi güncel gelişmelerle ilgili bölümler rehbere ilk kez girdi.

Dünya Gazetesi
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Üniversiteye yerleşecek adaylar için tercih rehberinde ülke genelinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda bazı bölümlerde bu yıl kontenjan azaltılma yoluna gidilirken; yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analistliği gibi güncel gelişmelerle ilgili bölümler rehbere ilk kez girdi.

 Yükseköğretim Kurumları Sı­navı (2024-YKS) sonuçları­nın açıklanmasının ardın­dan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024- YKS Yükseköğretim Programla­rı ve Kontenjanları Kılavuzunu ön bilgi amacıyla yayımlandı. Aday­ların tercih süresinde ÖSYM’nin internet adresinden yeniden ya­yımlanacak kılavuzu dikkatle in­celemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gereki­yor. Ayrıca kılavuza göre tercihler 25 Temmuz ile 2 Ağustos tarihle­rinde yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kaza­nan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik ka­yıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerin­de alınacak.

YKS sonuçlarının açıklanmasıy­la adayların tercih telaşı başladı. Adayların puana değil, sıralamala­rına göre tercihte bulunması gerek­tiğine dikkat çekilirken, YKS ter­cihlerinde geçen yılın sıralamala­rı önemli bir faktör olarak dikkate alınmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS veri­lerine göz atılmalı.

Adaylar tercihlerinde isteklerine odaklanmalı

YKS tercihlerinde adaylar, en faz­la 24 tercihte bulunabilecek. Aday­ların tercihlerinin baştan birka­çını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece il­gisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen program­lar yazılmalı. Ancak, kazanılsa dahi kaydolmak istenmeyen bir progra­ma tercih listesinde yer vermeme­li. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıra­larına uygunluğu kontrol edilmeli.

Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bu­lunuyor. Bu yıl 8-9 Haziran’da dü­zenlenen 2024-YKS’ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yaban­cı Dil Testi’ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.

Yapay zekâ ile ilgili bölümlere ilk kez yer veriliyor

Yapay zekâ, yapay zekâ çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanların­da insan kaynağına duyulan ihtiya­cın giderek artıyor. Söz konusu alan­larda oluşan ihtiyacı karşılamak için YÖK, yeni lisans ve ön lisans prog­ramlarının açılacağını bildirmişti.

Adaylar bu sene ilk kez yapay zekâ, yapay zekâ çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bö­lümleri seçebilecek. Ayrıca istihdam odaklı yeni programlarla üniversi­telere ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve te­mel bilimlere özgü bazı programlar­da eğitim öğretim kalitesini yükselt­mek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kon­tenjanlarda Türkiye genelindeki ih­tiyaçlar doğrultusunda yeni düzen­lemeler yapıldı.

Öğretim elemanla­rı sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak bazı programlarda kontenjan düşürülmesi yoluna gi­dildi. Bu sene kılavuzda devlet üni­versitelerindeki ikinci öğretim prog­ramlarına kontenjan tanımlanmadı. Kapatılan programların kontenjan­larının aktarıldığı, yaklaşık bir mil­yon kontenjanın yeni programlara tanımlandığı bildirildi.

Depremzedelere özel kontenjan uygulamasına devam edildi

Depremzede adaylar, 34 yaşını ta­mamlamış kadınlar, şehit eş ve ço­cukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar genel kontenjan (ön­celikle) ve diğer kontenjanlar göz önünde tutularak merkezi yerleş­tirmeyle yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleş­tirilecek. Adaylar için ayrılan kon­tenjanlar sınırlı olduğundan, ter­cihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapanlar pu­anlarının yüksek olmaması duru­munda hiçbir programa yerleşeme­yebilecekler.

Başarı sıralaması bazı alanlarda sürüyor

 Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli en düşük başarı sırası koşu­lu uygulaması sürüyor. Buna göre bu yılki hukuk program­larına yerleştirme işlemlerin­de EA en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimar­lık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yer­leştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme iş­lemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme iş­lemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği program­larına yerleştirme işlemlerin­de SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

Bu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçeve­si (TYÇ) logosu yer alıyor. TYÇ logosu, diplomaların yurt dı­şında daha hızlı tanınmasına ve istihdam imkânlarının artır­masına olanak tanırken, yük­seköğretim staj yeterlilikleri­nin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kaza­nımlarının karşılıklı doğrudan tanınmasında, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde de ko­laylık sağlıyor.