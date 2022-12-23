TEV Kocaeli Şubesi yeni hizmet binasını açtı

55 yıldır maddi imkânı kısıtlı gençlere fırsat eşitliği sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), içerisinde öğrenciler için teknoloji, resim, müzik, eğitim ve seminer odaları ile birlikte bir kitap kafesi bulunan Kocaeli’ndeki yeni hizmet binasını TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç’un katılımıyla, TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt’un ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bir törenle açtı.

Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Salih Bıçak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nun yanı sıra Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Neyzi, Fırat Tekin, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ve TEV Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasını bağışlayan TEV'in değerli bağışçısı katıldı.

Açılışta konuşan TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer M. Koç, şunları söyledi: “Eğitim hiç sönmeyecek bir meşaledir ve biz de bu meşaleyi taşıyarak gelecek nesillere ulaştırmakla mükellefiz. Bu sorumlulukla Türk Eğitim Vakfı olarak 55 yıldır gençlerimizin eğitimine destek vererek ülkemizin aydınlık yarınları için çalışıyoruz. Vakfımızın hassasiyet gösterdiği en önemli konulardan biri de ülkesine karşı sorumluluk duyan birçok hayırseverin arzularını, ideallerini TEV çatısı altında gerçekleştirmesidir. Türkiye’nin yetiştirdiği bu kıymetli hayırseverlerden biri olan Sayın Prof. Dr. Nuran Hortaçsu da kıymetli anne ve babası merhume Müşerref Hortaçsu ve merhum Ali Eşref Hortaçsu adına bu binayı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayarak emanet etti. Yeni Kocaeli şubemiz bursiyerlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyal yaşamlarına da büyük bir zenginlik katacak. Evlatlarımız gelişmiş, modern ve donanımlı bir eğitim yuvasına kavuşacak. Kocaeli şubemizin hayata geçirilmesinde kıymetli destekleri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Kartepe Belediyesi’ne, Tüpraş, Ford, Markam Gıda, Pirelli Ve Obsan kurumlarının emeği geçen tüm ilgililerine şahsım ve TEV ailesi adına teşekkürler ediyorum.”

Gençlerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine imkân verecek TEV Kocaeli Şubesi’nin yeni hizmet binasında yer alan Eğitim ve Seminer Odası Tüpraş, Teknoloji Odası Ford, Kitap Kafe Pirelli’nin, müzik ve resim odaları ise gönüllü eğitim dostlarımızın desteği ile hazırlandı.