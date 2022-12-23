TKBB, e-Eğitim Platformu’nu ücretsiz olarak kullanıma açtı

Katılım bankacılığı sektörünün gelişimi için 21 yıldır aralıksız olarak çeşitli faaliyetler yürüten Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), çalışmalarına son olarak “e-Eğitim Platformu”nu ekledi. TKBB, herkesin erişimine açtığı eğitim içerikleri ile katılım finans alanındaki bilgi ihtiyacının karşılanmasını ve finansal okuryazarlığın artırılmasını hedefliyor.

Sınırsız bir şekilde ücretsiz yararlanılabilecek eğitimler; “Dijital Okuryazarlık”, “FinTek”, “Temel ve İleri Düzey Faizsiz Bankacılık İlkeleri Sertifikasyon Eğitimi”, “İleri Düzey Finansal Okuryazarlık”, “Katılım Bankacılığı Ürün Kartları”, “Katılım Bankacılığı Ürün ve Uygulamaları”, “Temel Düzey Finansal Okuryazarlık” ve “Sektörel Deneyimler” olmak üzere 8 ana başlıktan meydana geliyor. Ana başlıkların altında ise video, dosya çalışması, podcast ve makaleden oluşan yaklaşık 500 adet içerik yer alıyor. Bilgi edinilmek istenen konu yazılarak arama yapılabilen platformda, ayrıca merak edilen bir konuya ilişkin içerik talebi de oluşturulabiliyor. Birçok bilgiye erişim imkânı sunan tkbbegitim.org.tr’ye kolay ve hızlı bir şekilde üye olunabiliyor, içeriklere anında ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor.

Üye olunduktan sonra oluşan kişiye özel sayfada gezinirken, tamamlanan eğitimler takip edilebilir, eğitimlere kalınan yerden devam edilebilir ve favori içerikler seçilebilir. Ayrıca sosyal gruplar sekmesinden platform içerisinde oluşturulan gruplara üye olunabilir ve üyeler de isteğe göre takibe alınabilir. Sistemdeki kullanıcılar ile mesaj alıp gönderebilme imkânı da sunan platform, eğitim iş birliklerinin de önünü açıyor.

Amaç ‘Katılım Finans’ alanında herkese fayda sağlamak

e-Eğitim Platformu ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından üretilen ve geliştirilen eğitim içeriklerinin, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, katılım finans sektöründe bilgiye ihtiyaç duyan herkese fayda sağlaması amaçlanırken; içeriklerin sürekli güncellenerek geliştirilmesi de planlanıyor.