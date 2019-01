Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kuruluşunun 150. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Mercure Otel’de gerçekleştirilen panele; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş, 150. Yıl Kutlama Komitesi Başkanı İşadamı ve Sanayici Vehbi Varlık, Tophane MTAL Okul Müdürü Yusuf Ay’ın yanı sıra, iş dünyası temsilcileri, meslek lisesi öğretmenleri ve idarecileri katıldı.

“30 ay süren bir proje”

Tophane MTAL Okul Müdürü Yusuf Ay, “Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde, 2016 Eylül ayında Ulusal Ajans tarafından kabul edilen, İngiltere, İspanya ve Macaristan’dan proje ortaklarının olduğu Erasmus+ ‘Dört Adımda İstihdam’ konulu proje; ‘İstihdam ve Girişimcilik’ ana ekseninde yürütülen ve bütçesi karşılanan 208 bin avroluk, faaliyetleri içermektedir. 30 ay süren proje, Şubat 2019 ayı sonu itibariyle tamamlanacaktır” dedi.

“Güçlü ve üreten Türkiye, güçlü mesleki eğitimle gerçekleşebilir”

Mesleki okul yöneticileri olarak her zaman bu projeleri ve sektörle işbirliğini önemsediklerini ifade eden Ay, “Bursa, mesleki eğitimin lokomotifi olan ve mesleki eğitimde ve istihdamda ülkemiz ortalamasının her zaman önünde olan bir ilimiz. Güçlü ve üreten Türkiye’nin güçlü mesleki eğitimle gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bunun için bütün paydaşların önyargısız bir şekilde sürekli işbirliği içerisinde olması kaçınılmazdır. Bu günün mesleklerinin teknolojik gelişmelere bağlı olarak kazanımlarını artırırken aynı zamanda geleceğin de mesleklerini tasavvur edip proje fikirlerimizi, hazırlığımızı, altyapımızı, tasarımlarımızı milli ve yerli çalışmalarımızı ve her şeyden daha önemlisi insan kaynağımızı ona göre en iyi nitelikte hazırlamalıyız ve yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Proje Koordinatörü Tophane MTAL Öğretmeni Nuray Eren ise, proje çıktılarını katılımcılara aktardı. Toplantı içerisinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Bülent Altıntaş, İŞKUR ile KOSGEB il müdürlüklerinden yöneticiler, Oyak Renault İnsan Kaynakları Yöneticisi, BTSO MESYEB Yöneticisi ve Özel İstihdam Bürosu yöneticileri farklı konu başlıklarında sunumlar yaptı.