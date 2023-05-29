Tüm meselelerin çözümü eğitimde
Borusan Holding Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın kızı ve torunu, Zeynep Hamedi ve Aslı Özmen, Borusan Kocabıyık Vakfı bünyesinde eğitim desteklerini her boyutuyla artırarak sürdürdüklerini anlattı.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Türkiye’nin çok sorunu var ancak çözüm için kollarını sıvayan da çok. “Bu memlekete gönül borcum var. Hayatım boyunca onu ödemek için çalıştım” diyen Asım Kocabıyık’ın kızı ve torunu, Zeynep Hamedi ve Aslı Özmen Borusan Kocabıyık Vakfı bünyesinde eğitim projelerini her yıl bir katman daha genişletiyor. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, eğitim projelerini anlattıkları toplantıda Türkiye’nin tüm meselelerinin çözümünün eğitimde olduğu inancı ile çalıştıklarını anlattı. Zeynep Hamedi, Vakfın misyonunu şu şekilde ifade etti: “Çağı yakalamanın birinci koşulu olan eğitimin ve sanatın, gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez olduğu bilinciyle, çağdaş ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.” Holidngin 3’üncü kuşağından bir isim olan Aslı Özmen ise Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.
Vakıf, burs ve destek programları, eğitim projeleri ve vakfedilen kurumlara yönelik destekler olmak üzere birçok başlıkta eğitim alanındaki faaliyetlerini yürütüyor. Kurulduğu günden bu yana yurtiçinde lisans seviyesindeki öğrencilere burs desteği sağlıyor ve yurtdışında yüksek lisans eğitimi için yetenekli genç müzisyenlere Borusan Müzik Bursu veriyor. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasında bölgede evi zarar görmüş ve/veya ailesinden kaybı olan 1.000 öğrenciye mezuniyetlerine kadar sürecek özel bir burs programı açtı. Hamedi, bursları öğrenciler mezun olana kadar sürdürdüklerini anlattı. Geçen yıl 1.200 TL olan aylık destek bursu miktarı bu yıl 2.000 TL’ye çıkarılmış.
Gençler çok kaygılı
Vakfın Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik, gençlerin çok kaygılı olruğunu, burs desteği talebinde büyük artış olduğunu anlattı. Sadece maddi değil örneğin İngilizce eğitimi desteği de talep ediyor gençler. Vakıf bu nedenle öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin gelişmesi için Novakid işbirliğiyle İngilizce Dil Desteği isimli bir proje yürütüyor. Vakfın destek programlarından bir diğeri ise, öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ve bugüne kadar 240 bin kitap bağışı yapılan Hayal Ortağı kitap projesi.
Mücellit Enstitüsü kuruyor
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yeni dönemdeki çalışmaları arasında ise Cumhuriyetin Yüzü isimli sergi, kitap ve konferanslar dizini projesi yer alıyor. Bu projenin yanı sıra Vakıf, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel cilt sanatını desteklemek amacıyla, uluslararası uzmanlığı olan mücellitlerle işbirliği yaptığı bir projeye başladı. Bu proje kapsamında, ciltçilerin yetiştirilmesi ve eski kitapların restorasyonunun yapılması hedefleniyor. Projenin mimarının abisi Ahmet Kocabıyık olduğunu anlatan Zeynep Hamedi, “New York’ta bu konuya merak saldı, Kuzguncuk’ta bir binada enstitüyü kurup yok olmak üzere olan bu sanatı yaşatacağız” dedi.
Çocuklar oyun oynayıp iyileşiyor
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın hayata geçirdiği en güncel eğitim projelerinden biri ise Borusan Hikâye Evi. “Hikâyeyi” birbirimizi anlamanın bir zemin olarak kullanan okul-dışı eğitim projesi kapsamında 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, ilk etapta Beyoğlu bölgesindeki tüm ilkokullarda, alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerle birlikte eğitim/ oyun atölyeleri düzenleniyor. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi,"Ocak 2023’te atölyelerine başlayan Borusan Hikâye Evi, çocukların kendilerini daha açık ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek ve tüm bunları hikâye anlatma yöntemleriyle pekiştirmeyi amaçlıyor" bilgisini verdi. 6 Şubat depremleriyle birlikte bu projenin aynı zamanda afet bölgesinde psiko-sosyal destek programına dönüştürülmesi hedeflenmiş.Başlangıç için, Hatay ve Adıyaman’da, alanında uzman eğitmen ekipleriyle düzenli olarak yapılan psiko-sosyal atölyeler ile bu yıl 20 bin katılım sayısına ulaşılması hedefleniyor.