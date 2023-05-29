Tüm meselelerin çözümü eğitimde

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’nin çok soru­nu var ancak çözüm için kollarını sıvayan da çok. “Bu memlekete gönül borcum var. Hayatım boyun­ca onu ödemek için çalıştım” diyen Asım Kocabıyık’ın kızı ve torunu, Zeynep Hamedi ve Aslı Özmen Borusan Kocabı­yık Vakfı bünyesinde eğitim projelerini her yıl bir katman daha genişletiyor. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Ku­rulu Başkanı Zeynep Hamedi, eğitim projelerini anlattıkla­rı toplantıda Türkiye’nin tüm meselelerinin çözümünün eğitimde olduğu inancı ile çalıştıklarını anlattı. Zeynep Hamedi, Vakfın misyonu­nu şu şekilde ifade etti: “Ça­ğı yakalamanın birinci koşu­lu olan eğitimin ve sanatın, gelişmiş bir toplum için vaz­geçilmez olduğu bilinciyle, çağdaş ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmayı sorum­luluğumuz olarak görüyoruz.” Holidngin 3’üncü kuşağından bir isim olan Aslı Özmen ise Borusan Kocabıyık Vakfı Yö­netim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Vakıf, burs ve destek prog­ramları, eğitim projeleri ve vakfedilen kurumlara yönelik destekler olmak üzere birçok başlıkta eğitim alanındaki fa­aliyetlerini yürütüyor. Kurul­duğu günden bu yana yurti­çinde lisans seviyesindeki öğrencilere burs desteği sağ­lıyor ve yurtdışında yüksek lisans eğitimi için yetenekli genç müzisyenlere Borusan Müzik Bursu veriyor. Ayrıca, 6 Şubat depremleri sonrasın­da bölgede evi zarar görmüş ve/veya ailesinden kaybı olan 1.000 öğrenciye mezuniyet­lerine kadar sürecek özel bir burs programı açtı. Hame­di, bursları öğrenciler mezun olana kadar sürdürdükleri­ni anlattı. Geçen yıl 1.200 TL olan aylık destek bursu mik­tarı bu yıl 2.000 TL’ye çıkarıl­mış.

Gençler çok kaygılı

Vakfın Genel Sekreteri Ca­nan Ercan Çelik, gençlerin çok kaygılı olruğunu, burs desteği talebinde büyük ar­tış olduğunu anlattı. Sadece maddi değil örneğin İngilizce eğitimi desteği de talep edi­yor gençler. Vakıf bu neden­le öğrencilerin İngilizce dil becerilerinin gelişmesi için Novakid işbirliğiyle İngilizce Dil Desteği isimli bir proje yü­rütüyor. Vakfın destek prog­ramlarından bir diğeri ise, öğ­rencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan ve bugüne kadar 240 bin kitap bağışı yapılan Hayal Ortağı kitap projesi.

Mücellit Enstitüsü kuruyor

Borusan Kocabıyık Vak­fı’nın yeni dönemdeki çalış­maları arasında ise Cumhuri­yetin Yüzü isimli sergi, kitap ve konferanslar dizini proje­si yer alıyor. Bu projenin ya­nı sıra Vakıf, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel cilt sana­tını desteklemek amacıyla, uluslararası uzmanlığı olan mücellitlerle işbirliği yaptı­ğı bir projeye başladı. Bu pro­je kapsamında, ciltçilerin ye­tiştirilmesi ve eski kitapların restorasyonunun yapılması hedefleniyor. Projenin mi­marının abisi Ahmet Ko­cabıyık olduğunu anlatan Zeynep Hamedi, “New York’ta bu konuya merak saldı, Kuz­guncuk’ta bir bina­da enstitüyü kurup yok olmak üzere olan bu sanatı yaşa­tacağız” dedi.

Çocuklar oyun oynayıp iyileşiyor

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın hayata geçirdiği en güncel eğitim projelerinden biri ise Borusan Hikâye Evi. “Hikâyeyi” birbirimizi anlamanın bir zemin olarak kullanan okul-dışı eğitim projesi kapsamında 7-9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, ilk etapta Beyoğlu bölgesindeki tüm ilkokullarda, alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerle birlikte eğitim/ oyun atölyeleri düzenleniyor. Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi,"Ocak 2023’te atölyelerine başlayan Borusan Hikâye Evi, çocukların kendilerini daha açık ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek ve tüm bunları hikâye anlatma yöntemleriyle pekiştirmeyi amaçlıyor" bilgisini verdi. 6 Şubat depremleriyle birlikte bu projenin aynı zamanda afet bölgesinde psiko-sosyal destek programına dönüştürülmesi hedeflenmiş.Başlangıç için, Hatay ve Adıyaman’da, alanında uzman eğitmen ekipleriyle düzenli olarak yapılan psiko-sosyal atölyeler ile bu yıl 20 bin katılım sayısına ulaşılması hedefleniyor.