Türk Eğitim Vakfı bugüne dek 272 bin 113 öğrenciye dokundu

Tülay TAŞKIN

Bugüne dek yurt içinde 269 bin 076, yurt dışında ise yüksek lisans ve doktora eğitimi alan 2 bin 124 gence burs veren TEV, 2007 yılından bu yana verdiği TEV Üstün Başarı Bursu projesi ile de 913 üstün başarılı gence burs sağladı. TEV, kuruluşundan itibaren toplam 272 bin 113 öğrenciye dokundu. TEV, kuruluşundan itibaren toplam 272 bin 113 öğrenciye dokundu.

Gençlerin ekonomik güçlükler nedeniyle okullarına devam etmekte zorlandığını söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Burs mülakatlarında, her beş öğrenciden üçünün okulu bırakma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz.

İşte bu yüzden öğrencilerin eğitimleri 'Yarıda Kalmasın' diyerek bir proje başlattık. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gençlerimizin eğitimleri, hayalleri sürsün diye hayata geçirdiğimiz 'Yarıda Kalmasın' projesini bu yıl 'Bu Çanta Kimin?' adlı farkındalık projesiyle sürdürdük.

Gerçek hikâyelerden yola çıkarak üniversiteli gençlerimizin eğitime ulaşma çabasına İstanbul Mecidiyeköy Metro/Metrobüs durağında İstanbullularla buluşan ve kamuoyunda dikkat çeken 2 metrelik dev bir kırmızı sırt çantası ile dikkat çektik. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bu yıl odağımızı depremzede çocuklarımıza, gençlere yönelttik” dedi.

Deprem bölgesinde 2 bin 573 bursiyer etkilendi

Tüm bireylerin hayata eşit katılımına, eşit fırsatla eğitim alabilmelerine önem verdiklerini söyleyen Banu Taşkın, halihazır da çeşitli kademelerde eğitim alan 12 bine yakın bursiyerleri bulunduğunu açıkladı. Taşkın, “Bu öğrencilerimiz Türkiye’nin 81 ilinde okuyor. 2 bin 573’ünün ailesi veya okulu deprem bölgesinde bulunuyor.

Yaptığımız fizibilite çalışması kapsamında bu yıl afet bölgesinde ailesi olan öğrencilerden kaçına destek verebileceğimiz kesinleşecek. Zira biz bursiyerlerimize sadece bir yıllık değil üniversitenin sonuna kadar destek sunmayı taahhüt ettiğimiz için sürdürülebilirliği önemsiyoruz” dedi.

Taşkın, depremden etkilenen öğrenciler için yaptıkları çalışmaları ise şöyle anlattı: “Deprem bölgesindeki illerde bulunan veya ailesi bu illerde olan 2 bin 525 bursiyerimize 3 milyon lira ek barınma burs desteği sağladık.

Bunun yanı sıra afet bölgesinde okuyan veya ailesi bu bölgede olan bursiyerimiz olmayan bin 300 öğrenciye tek seferlik acil destek için yaklaşık 2 milyon lira yardımda bulunduk. Afet nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte teknoloji erişim bursuna ihtiyacı olan bin gence bilgisayar desteği sağlamak için planlamalarımızı da yapıyoruz.

Depremden birinci dereceden etkilenen bin yeni üniversite öğrencisine daha 4 aylık burs vermek üzere başvurularımızı açtık ve bir hafta gibi kısa sürede 94 bin 243 başvuru aldık. Çekirdek ailede can kaybı yaşayan veya kendinin yaralandığını belirten ve evi yıkılmış bin 275 öğrencimizden gelen toplam talebi değerlendirerek burs verme kararı aldık, Mart –Haziran aylarını kapsayacak şekilde 4 aylık burs ödemesi yapacağız.

Ayrıca Ders Zili Fonumuz ile Adıyaman ve Hatay’da yaptıracağımız prefabrik okullar ile hayalleri yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Bu doğrultuda MEB ile imzalanan protokol ile anne ya da babasını kaybeden temel eğitim alan küçük öğrencilerin de TEV olarak yanlarında olacağız.”

13 şehirde şube bulunuyor

Türkiye genelinde 13 farklı şehirde şubeleriyle faaliyet gösteren TEV, İzmir, Trabzon ve Ankara’da kız öğrenci yurdu ile de öğrencilerin barınma ihtiyacına destek oluyor.

Eğitime katkılarını 31 adet eğitim tesisi yaptırarak desteklediklerini söyleyen Taşkın, ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’nin 2001 yılında devralınarak, TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitime devam ettiğini açıkladı.

Vasiyet ve hibeler ana kaynak

TEV’e bireysel ve kurumsal olarak, yardımseverlik koşularına katılarak, Mutlu Gün Kartları ve çelenkler ile bağış yaparak öğrencilerin eğitimlerini desteklemek mümkünken, vasiyet ve hibe bağışları ise vakfın ana gelir kaynağını oluşturuyor.

Bugüne kadar bin 700’e yakın hibe ve vasiyet bağışçıları olduğuna işaret eden Banu Taşkın, TEV olarak bağışçıların da yanında olduklarını belirterek şöyle dedi: “TEV’in en önemli sorumluluklarından biri de bağışçıların ihtiyaçları ve istekleriyle ilgili manevi yükümlülüklerin karşılanmasıdır.

Bu bilinçle, bağışçıların ihtiyaçları imkânlar ölçüsünde karşılanarak, iyi veya kötü günlerinde onlara manevi olarak destek vererek kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz. Bağışçılarımızı düzenli olarak arayarak, her türlü ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, doktor/ hastane, tetkik/tedavi süreçleri boyunca kendilerini hastaneye götürerek refakat ediyoruz.

Huzurevine yerleştirme talep edilmesi halinde işlemlerde danışmanlık ve rehberlik yapıyoruz. Vefat halinde de cenaze ve defin işlemleri, mezar bakımı, hatim ve mevlit duası, vasiyetname şartlarının yerine getirilmesi gibi konularla ilgileniyoruz.”

Kurumsal markalarla işbirliği

Birçok kurumsal şirket ve marka ile iş birliği yaparak nitelikli, hedefine ulaşan, sosyal etkisi oldukça güçlü projeler yarattıklarını açıklayan Banu Taşkın, “Bu projeler hem dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda hem de bizim yaptığımız kapsamlı araştırmalarla şekilleniyor.

Özellikle kurumlar ile yaptığımız çalışmaların, sosyal sorumluluk projeleri olmasına dikkat ediyoruz. Geçmiş yıllarda sadece başarıyı finanse etmek de bir temaydı fakat artık o giderek ortadan kalkıyor.

Destekçiler, sadece başarılı öğrenciye maddi destek sağlamak değil, başarılı ve ihtiyacı olana çok yönlü fayda sağlamak istiyor. Bunun için bizim de öncü amaçlarımızdan biri ihtiyacı doğru belirlemek, doğru denetimlemek” dedi.