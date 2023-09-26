Türk şirketleri rekabet için eğitilecek

Kordinat İnovasyon’un Türk şirketlerinin dünyada rekabetçi olmaları için oluşturduğu ve destek verdiği Rekabet Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘İnovasyon ile Markalaşmak’ seminerinde, Türkiye’deki şirketler için Ar-Ge ve Tasarım Merkezi katılımcılarına özel indirim ve öncelik verilecek .

12 Ekim’de gerçekleştirilecek seminere katılım için RekabetEnstitüsü’nün internet sitesinden başvuru yapılabiliyor. Türkiye ekonomisinin dünyada gelişmiş ülkeler arasına girmesi ve kişi başı gelirin yükselmesi için tek şansı olan katma değerli üretim için özel stratejiler geliştiren Prof.Dr. Serdar Durmuşoğlu, maliyet odaklı üretimden katma değerli üretme geçmesi ve Çin, Vietnam gibi rekabetçi üreticilerle mücadele edecek inovasyonun markalaşması ile mümkün olduğuna işaret ediyor.

Durmuşoğlu, bu kapsamda; dünyanın en iyi şirketlerine danışmanlıklarında edindiği tecrübeleri İstanbul’daki seminerde katılımcılara aktaracak. Dünyada rekabet şartları nasıl değişiyor? Ucuz mal ve hizmet üretimi mi? Yoksa katma değerli üretim mi? Türk firmaları neden katma değerli üretim yapmak zorunda? Yaşanan tecrübelerden alınması gereken dersler gibi başlıklarda ayrıntılı bir eğitim verecek olan Prof. Durmuşoğlu, Türk şirketlerine özel metotlar ile sektörlere özgü çözümleri anlatarak, örnekler üzerinden detaylı bilgilendirmeler yapacak.