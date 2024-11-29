Türk üniversitelerinden yurt dışı adımı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, Türkiye'deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın taraf olduğu protokoller kapsamında, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında program açabilecek.

Açılan programa yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin vatandaşı öğrenciler, o ülkenin merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecek. Üniversitenin bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan öğrencilerin programa başvuru ve kabul koşulları ise uluslararası akreditasyona sahip eğitim programlarının, uluslararası eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuçlarına göre mütevelli heyeti tarafından belirlenecek.

Eğitim süreleri

Programların süre ve toplam kredisi, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde, her bir düzey için belirlenen süre ve toplam krediden az olamayacak. Programda öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı kriterleri, programı açan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu mevzuat kapsamında yürütülecek.

Yüz yüze eğitim

Programın müfredatı, müfredatı oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredilerde, programı açan yükseköğretim kurumunun tabi olduğu mevzuat geçerli olacak. Öğretimin yüz yüze eğitim şeklinde düzenleneceği programa devam şartlarında da yine programı açan yükseköğretim kurumunun mevzuatı dikkate alınacak. Programın eğitim dili, her iki ülkenin resmi dili ile İngilizce olarak belirlendi.

Diplomalar iki ülkede de tanınacak

Programlarda mezuniyete ilişkin şartları yerine getiren öğrencilere programın açıldığı yükseköğretim kurumu ile program açan yükseköğretim kurumunun isimlerinin yer aldığı diploma verilecek. Verilen diplomalar denklik işlemine tabi tutulmaksızın her iki ülke yetkili makamları tarafından karşılıklı olarak tanınacak.