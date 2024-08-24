Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne öğrenci kabul sonuçları açıklandı

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne adaylar yoğun ilgi gösterdi. Eğitim öğretime 2024-2025 akademik yılında başlayacak üniversitede ilk yıl, bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümlerinde 30'ar, gıda mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 87 öğrenci yükseköğrenim görecek.

Yükseköğretime giriş sınavlarında tam puanın 700 olduğu Azerbaycan'da, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puan 684,9, en düşük puan 641,6 oldu. Endüstri mühendisliği bölümü en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken, en düşük puan 544,4 oldu. Gıda mühendisliği bölümünde ise en yüksek puan 632,8 olurken, bu bölümün taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

Mezunlar, ODTÜ, İTÜ ve Hacettepe diplomasına sahip olacak

Türkiye'nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi bir 'çatı üniversite' görevi üstlenecek. Üniversite, programlarını ilk defa açmak yerine, öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak.

Bu kapsamda 2024-2025 akademik yılında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde açılan bilgisayar mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda Mühendisliği alanında Hacettepe Üniversitesinin eğitim programları esas alınacak.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerin diplomalarına sahip olacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini yeni bir boyuta taşıyacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı 19 Şubat 2024'te Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanmıştı.